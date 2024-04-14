İran İHA'ları İsrail'e doğru ilerliyor - Son Dakika
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İran İHA'ları İsrail'e doğru ilerliyor

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının İsrail'e doğru ilerlediğini açıkladı. IDF, İHA'ları izlemekte ve ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını belirtti. IDF, hedefleri erken imha etmek için çalışacak ve kamuoyunu saldırılar hakkında bilgilendirecektir.

14.04.2024 00:08  Güncelleme: 00:10
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- İsrail: "İran İHA'ları ülkeye doğru ilerliyor"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.

İran beklenen İsrail saldırısını başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti. IDF'nin İHA'ları izlediğini belirten Hagari, İHA'ların ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını kaydetti. Hagari, başka saldırılar olması halinde IDF'nin kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi. Ülkede sirenlerin yalnızca İHA'ların İsrail hava sahasına girdiğinde çalacağını kaydeden Hagari, IDF'nin hedefleri mümkün olduğunca erken imha etmek için çalışacağını vurguladı.

İran İHA\'ları İsrail\'e doğru ilerliyor
Kaynak: İHA

İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran İHA'ları İsrail'e doğru ilerliyor - Son Dakika

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