İran İHA\'ları İsrail\'e doğru ilerliyor

- İsrail: "İran İHA'ları ülkeye doğru ilerliyor"
TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.
İran beklenen İsrail saldırısını başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti. IDF'nin İHA'ları izlediğini belirten Hagari, İHA'ların ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını kaydetti. Hagari, başka saldırılar olması halinde IDF'nin kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi. Ülkede sirenlerin yalnızca İHA'ların İsrail hava sahasına girdiğinde çalacağını kaydeden Hagari, IDF'nin hedefleri mümkün olduğunca erken imha etmek için çalışacağını vurguladı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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