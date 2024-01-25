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İran'ın başkenti Tahran'da özel bir hastanede yangın çıktı - Son Dakika
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İran'ın başkenti Tahran'da özel bir hastanede yangın çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan özel Gandi Hastanesi'nde nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı. Yangında ölüm veya yaralanma bilgisi henüz alınmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve olayın detayları söndürme çalışmaları sonrasında açıklanacak. Hastane tahliye edilerek hastalar başka hastanelere nakledilecek.

İran\'ın başkenti Tahran\'da özel bir hastanede yangın çıktı
25.01.2024 - 19:29,
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İran'ın başkenti Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Celal Meleki, kentin doğusundaki Gandi Hastanesinde yerel saatle 19.00 sularında çıkan yangında ilk belirlemelere göre, ölüm veya yaralanma bilgisi alınmadığını aktardı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Meleki, olayın detaylarının söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli de eyalet genelindeki tüm acil durum ekiplerinin hazır duruma geçirildiğini belirtti.

Özel Gandi Hastanesinin Başhekimliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle hastanenin tahliye edilmesine başlandığını ve hastaların başka hastanelere nakledileceği bilgisi verildi.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, alevlerin Tahran'ın doğusunda yer alan yüksek katlı özel hastane binasını sardığı görüldü.

Kaynak: AA
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