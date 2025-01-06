İran\'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Güncel

İran'ın güneyinde yer alan Cem kentinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin verileri Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi paylaştı.

5,2 İLE SALLANDILAR

Buna göre, yerel saatle 20.29'da merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde oluşurken, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

PANİK YAŞANDI

Söz konusu depremin ardından bölgede bazı yerleşim alanlarında büyük panik yaşanırken, sarsıntının kısa süreli ama şiddetli olduğu bildirildi.