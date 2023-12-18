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İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün transit geçişlere kapatıldı - Son Dakika
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İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün transit geçişlere kapatıldı

İran Huzistan Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Şelemçe Sınır Kapısı, Irak'taki seçimler nedeniyle 2 gün boyunca transit geçişlere kapatıldı. Yolcu geçişlerine ise açık olacak.

İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün transit geçişlere kapatıldı
18.12.2023 - 17:05,
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İran- Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı, Irak'taki seçimler nedeniyle 2 gün transit geçişlere kapatıldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Huzistan Valiliği tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şelemçe Sınır Kapısı'nın bugün itibarıyla 2 gün transit geçişlere kapatıldığı belirtilirken, yolcu geçişlerine açık olduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın Irak'taki seçimler nedeniyle bu ülkenin talebi üzerine alındığı aktarıldı.

Irak sınırındaki yolcu ve ticaret sınır kapısı Şelemçe, İran'ın Huzistan Eyaleti'nde ve Irak'ın Basra şehrine en yakın sınır noktasıdır.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün transit geçişlere kapatıldı - Son Dakika
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