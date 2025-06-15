İran İsrail'e Füze Saldırısında Bulundu

İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazılarının isabet ettiği Hayfa'da yaralananlar olduğu bildirildi.

İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıda bazı füzelerin kuzeydeki Hayfa ve güneydeki bazı bölgelere isabet ettikleri kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Hayfa'da iki binada yangın çıktığını ve dört kişinin yaralandığını aktardı.

Aynı şekilde güneydeki Lakhish bölgesinde de İran'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı paylaşıldı.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti bitişiğindeki el-Bire kentinde de hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçasının yangına neden olduğu bildirildi.

Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda noktada İran'dan atılan füzeler ile hava savunma sistemlerinden atılan füzelerin gökyüzünde ilerlerken ışık izi bıraktığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, sığınaklardan çıkılabileceğini bildirirken gelecek talimatlara uyma çağrısı yaptı.

İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e doğru füze saldırısı gerçekleştirilmiş, çok geniş bir bölgede saldırı alarmları çalmıştı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.