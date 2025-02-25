İran, İsrail'e Sert Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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İran, İsrail'e Sert Uyarıda Bulundu

İran, İsrail'in tehditlerine karşı güçlü yanıt vereceğini belirtti. Raşid, ABD'nin destek olduğunu vurguladı.

25.02.2025 15:15
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TAHRAN, 25 Şubat (Xinhua) -- İran'ın Hatemül Enbiya Merkez Üssü Komutanı Gulam Ali Raşid, İsrail'in İran'ın silahlı kuvvetlerinin İsrail'den İran'ın tehditlerine gelebilecek her türlü tehdide "kararlı şekilde" karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre Raşid, İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde İsrailli yetkililerin İran'ın nükleer tesisleri de dahil olmak üzere ülkeye yönelik son tehditlerine tepki gösterdi.

Raşid, "İsrail ve ona tam destek veren ABD'yi uyarıyoruz. İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik her türlü tehdidi, ABD'nin tam desteğiyle gerçekleştirilen bir eylem olarak değerlendirilecektir. İran silahlı kuvvetleri, saldırının kaynağını ve İsrail'i destekleyen tesis ve üsleri hedef alarak kararlı bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

Son 40 yıldır İran'ın "düşmanlarının", İran ve halkı hakkında bilgi eksikliği nedeniyle yanlış hesaplar yaptığını vurgulayan Raşid, İsrail'in son dört aydır İran'ın gücüne dair "yanlış" bir söylem kullanarak ABD, Avrupa ve Batı Asya'yı kandırmaya çalıştığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 16 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te yaptığı ortak basın toplantısında İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer programına ve bölgesel askeri faaliyetlerine karşı "omuz omuza" çalıştığını söylemişti. Netanyahu, iki ülkenin "İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği" ve "İran'ın bölgedeki saldırılarının püskürtülmesi gerektiği" konusunda hemfikir olduğunu sözlerine eklemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, İsrail'e Sert Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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