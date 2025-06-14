İran, İsrail İHA'larını Düşürdü

(ANKARA) – İran, kuzeybatıdaki Salmas kenti yakınlarında hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Salmas bölgesi, Türkiye sınırına yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

İHA'lar, İsrail'in dün sabah erken saatlerde İran'a başlattığı saldırının temel unsurlarından biri olmuştu. İsrailli güvenlik kaynakları, operasyon öncesinde İran topraklarında patlayıcı taşıyan İHA'ların fırlatılması için bir üs kurduklarını ve bu İHA'ların daha sonra Tahran yakınlarındaki füze rampalarını hedef aldığını belirtmişti.