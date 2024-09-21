İran Lideri Hamaney'den 2.887 Mahkuma Af

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İran lideri Ali Hamaney, 2 bin 887 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 2 bin 887 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla, Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan 1291'inin af kapsamına alındığı 1596'sının ise cezalarında indirime gidildiği aktarıldı.

Karar sonucunda 59 idam mahkumunun cezasının da hapse çevrildiği belirtildi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre, İran liderinin mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde bazı mahkumlar için af çıkarıyor.