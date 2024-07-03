İran Lideri Hamaney: Oy Kullanmayanlar Ülke Yönetimine Karşı Değil

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 40'ta kalan katılım oranının beklentilerin altında olduğunu ancak oy kullanmayan yüzde 60'lık kesimin ülke yönetimine karşı olduğunu düşünmenin doğru olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Şehid Mutahhari İlahiyat Yüksekokulunun yöneticilerini kabul ettiği toplantıda konuşma yaptı.

Konuşmasında, 28 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimindeki düşük katılım oranına değinen Hamaney, "Seçimlerin ilk aşamasına katılım beklenenden az ve tahminlerin aksine gerçekleşti. Bunun nedenleri, siyasetçiler ve sosyologlar tarafından araştırılmalıdır." dedi.

Oy kullanmayan yüzde 60'lık kesime işaret eden Hamaney, "Bazı insanlar, bazı yetkilileri ve hatta İslami sistemi sevmeyebilir ancak oy vermeyen herkesin bu kişilerle aynı fikri paylaştığı düşüncesi tamamen yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "İslam'ı, İslam Cumhuriyeti'ni seven ve ülkenin kalkınmasını isteyenler, bunu seçimlere katılarak göstermelidir. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci aşaması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kalmıştı.

Yüzde 40 katılım oranıyla ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda Pezeşkiyan, oyların yüzde 42,5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.