İran, Pakistan sınır geçişlerini ve ticareti teknik sorunlar nedeniyle askıya aldı - Son Dakika
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İran, Pakistan sınır geçişlerini ve ticareti teknik sorunlar nedeniyle askıya aldı

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İran, Pakistan sınır geçişlerini ve ticareti teknik sorunlar nedeniyle askıya aldı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-Pakistan sınır geçişleri ve ticari işlemlerin teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Sınır kapılarında normal işleyişe dönülmesi için iki ülke yetkililerinin temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

TAHRAN, 18 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Pakistan arasındaki sınır ötesi geçişlerin ve ticari işlemlerin teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Bekayi cumartesi günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Bazı teknik sorunların ortaya çıkması ve ihtiyati tedbirlerin alınması gerekliliği nedeniyle sınır geçişleri ve ticari işlemler geçici olarak askıya alındı" ifadesini kullandı.

Bekayi, sorunun en kısa sürede çözülmesi ve sınır kapılarında yeniden normal işleyişe dönülmesi için her iki ülke yetkililerinin yakın temas ve istişareleri sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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