İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Cekigur Sınır Karakolu bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, İran Emniyet Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan konuya ilişkin bilgi verdi.
Cavidan, "Cekigur Sınır Karakolu bölgesinde sınır muhafızları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldürüldü." dedi.
İranlı yetkili, çatışmanın ardından olay yerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran-Pakistan Sınırında Çatışma: 2 Ölü - Son Dakika
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