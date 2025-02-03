İran, Suriye'de Düşmanların Sonuca Varmasını Değerlendiriyor

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İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, " Suriye'de düşmanlarının bir sonuca vardığını ancak bu ülkedeki durumun aynı kalmayacağını" savundu.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre Selami, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuştu.

"Ülkesinin büyük fitnelerin ortasında olduğunu" iddia eden Selami, "Tüm düşmanlar bugün kılıçlarını bize çekmiş durumdalar. Bugün coğrafi sınırlarımız ulusal güvenliğimizin sınırlarıdır. Düşman bu sınırlardan bir delik açarsa bunu kapatmak çok zor olacaktır." dedi.

Bölgedeki gelişmelere işaret eden Selami, "Taşlarla mücadele eden Filistinliler, 16 aylık mücadelenin ardından İsrail'e karşı güçlü bir kuvvet olarak durmaya devam ediyor. Hizbullah, aldığı tüm ağır darbelere rağmen dimdik ayakta dururken, Yemenliler de ABD ve İngiltere'yi etkisiz kıldı. Suriye'de ise şu anda anlatmaya vakit olmayan konular nedeniyle düşmanlar bir sonuca vardı ancak bu durum aynı kalmayacak." ifadelerini kullandı.