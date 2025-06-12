İran, UAEA Kararını Eleştirdi - Son Dakika
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İran, UAEA Kararını Eleştirdi

12.06.2025 18:24
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA'nın kararı müzakereleri zorlaştıracak dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde alınan kararın ABD ile 15 Haziran'da devam edecek müzakere sürecini karmaşıklaştıracağını belirtti.

Norveç'in başkenti Oslo'da basına açıklama yapan Erakçi, UAEA Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde ülkesi aleyhinde alınan kararı eleştirdi.

ABD ile 15 Haziran'da nükleer görüşmelere devam edeceklerini hatırlatan Erakçi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunun yeni kararının gölgesinde yapılacak müzakereler, konunun karmaşıklığını artıracaktır. Ancak her durumda, İran halkının haklarını, İran'ın ilkeli pozisyonlarını ve İranlı bilim adamlarının nükleer başarılarını savunmak için Maskat'ta bulunacağız." dedi.

UAEA Yönetim Kurulunda, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan "her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi" konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı, 19 oyla kabul edilmişti.

UAEA ile azami boyutta işbirliği yaptığını savunan İran ise ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan kararın, teknik ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve UAEA Yönetim Kurulunun "siyasi amaçlara dayalı bir araç olarak" kullanıldığını ifade etti.

İran, karara tepki olarak güvenli bir yerde yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi kurulacağını ve Fordo'daki eski nesil santrifüjlerin uranyumu daha hızlı zenginleştirecek yeni nesil santrifüjlerle değiştirileceğini duyurdu.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

İran, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, UAEA Kararını Eleştirdi - Son Dakika

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