İran ve AB Görüşmesi: Gerilime Dikkat! - Son Dakika
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İran ve AB Görüşmesi: Gerilime Dikkat!

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Erakçi, Kallas ile görüşerek Ukrayna'nın saldırısını kınadı ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüştü.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Kallas telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde ülkelerine ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadıklarını belirterek, aynı şekilde Birleşmiş Milletler (BM), AB ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı kesin bir tavır takınması gerektiğini kaydetti.???????

Taraflar ayrıca, İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırılara ve bölgesel gerilime atıf yaparak, gerginliğin düşürülmesi konusundaki diplomatik girişimlerin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve AB Görüşmesi: Gerilime Dikkat! - Son Dakika

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