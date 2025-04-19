İran ve ABD Müzelere Roma'da İkinci Turda - Son Dakika
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İran ve ABD Müzelere Roma'da İkinci Turda

İran ile ABD arasında dolaylı müzakerelerin ikinci turu Roma'da başladı, Umman arabulucu olarak görev yapıyor.

19.04.2025 15:11
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- İran ile ABD arasında ikinci tur görüşmeler Roma'da başladı

ROMA - İran ile ABD arasında dolaylı olarak yürütülen ikinci tur müzakereler, İtalya'nın başkenti Roma'daki Umman Büyükelçiliğinde başladı.

İran ve ABD arasındaki nükleer konulu görüşmelerin ikinci turu, Umman'ın Roma Büyükelçiliği'nde başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Müzakereler, ilk turdaki gibi iki heyetin ayrı salonlarda olduğu şekliyle devam etmektedir. Umman Dışişleri Bakanı, heyetler arasında gidip gelerek görüşmeleri yürütüyor. Müzakereler, ilk turda olduğu gibi tamamen Umman'ın arabuluculuğunda yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı olarak gerçekleştirilen görüşmede İran heyetine İran Dışişleri Bakanı ve uzun yıllardır nükleer müzakerelerde görev alan kıdemli isim Abbas Arakçi başkanlık ediyor. ABD tarafına ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor.

Arakçi, müzakere öncesi İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile görüşme öncesinde İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Arakçi, görüşmede İran'ın diplomasiye olan bağlılığını ve uzun yıllara dayanan nükleer müzakerelerdeki deneyimini vurgulayarak, tüm tarafların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Arakçi, İran'ın meşru haklarının korunması ve haksız yaptırımların kaldırılmasının önem taşıdığını vurguladı. Arakçi ayrıca, İran'ın barışçıl nükleer programına dair herhangi bir şüpheyi ortadan kaldıracak güven inşa etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

"Orta Doğu'da nükleer silahsızlanma hedefinin önündeki en büyük tek engel İsrail rejimidir"

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve İran halkının dini ve milli değerlerine dayalı olarak kitlesel imha silahlarını reddettiğini söyleyen Arakçi, İran'ın savunma doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını belirtti. İsrail'in nükleer silah sahibi olduğuna dikkat çeken Arakçi, "Orta Doğu'da nükleer silahsızlanma hedefinin önündeki en büyük tek engel Siyonist İsrail rejimidir" ifadesini kullandı.

İsrail'in soykırım, hukuksuzluk ve bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarla birlikte İran korkusu oluşturarak Orta Doğu'daki güvenliği tehdit ettiğini belirten Arakçi, Avrupa ve uluslararası topluma bu duruma karşı sorumlu bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Arakçi ayrıca, dayatılan klişelerden uzak durarak sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Müzelere Roma'da İkinci Turda - Son Dakika

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