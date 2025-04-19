İran-ABD arasında ikinci görüşme: Müzakere yapıcı geçti

İran, Roma'da ABD ile gerçekleşen nükleer görüşme için yaptığı açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade ederken; 26 Nisan'da üçüncü görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.

"GÖRÜŞME YAPICI GEÇTİ"

Görüşmenin "yapıcı" olduğunu ve tarafların birkaç gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını belirten Bekayi, 26 Nisan'da üçüncü tur müzakereler için heyetlerin yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İki taraf, dolaylı görüşmelere birkaç gün içinde teknik düzeyde devam etme ve ardından gelecek cumartesi kendi düzeylerinde (Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Temsilcisi Steve Witkof'un başkanlığındaki heyetler) başka bir tur görüşmesi yapma konusunda anlaştı."

İRAN VE ABD ARASINDA MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdi. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt verdi.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıkladı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceklerini açıkladı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyuruldu.

Müzakereler Umman'ın Roma'daki Büyükelçiliğinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi aracılığında gerçekleştiriliyor. İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ediyor. ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.