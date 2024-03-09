İran ve Katar, Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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İran ve Katar, Gazze'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki son gelişmeleri ve bölgesel meseleleri ele aldı. Abdullahiyan ve Al Sani, Gazze'deki soykırımı durdurmak için siyasi çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin devam etmesi ve liderlerin anlaşmalarının takibi konuları da görüşüldü.

09.03.2024 22:29
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel meseleleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan ile Al Sani, Gazze'deki son gelişmeler ile "soykırımı" ayrıca Gazze halkına uygulanan ablukanın durdurulması için önerilen girişimleri ele alarak bunun için siyasi çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

İran ile Katar arasındaki ikili ilişkileri de ele alan bakanlar, ilişkilerde gelişen sürecin devam etmesi ve iki ülke liderlerinin vardığı anlaşmaların takibi ile uygulanması konularını görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Katar, Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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