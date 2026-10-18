İran ve Mısır dışişleri bakanları gerilimi azaltacak diplomatik çabaları görüştü - Son Dakika
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İran ve Mısır dışişleri bakanları gerilimi azaltacak diplomatik çabaları görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele aldı. Görüşmede, gerilimin azaltılması ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen diplomatik girişim ve çabalar değerlendirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Abdulati ile telefonda görüştü.

İki bakanın görüşmede, bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek, gerilimin azaltılması ve istikrarın korunması amacıyla yürütülen diplomatik girişim ve çabaları ele aldıkları belirtildi.

Kaynak: AA
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