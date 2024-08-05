İran ve Rusya arasında güvenlik görüşmesi gerçekleştirildi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan'ın daveti üzerine beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Şoygu'nun, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edileceği de bildirildi.