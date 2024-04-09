İran ve Suriye yetkilileri, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti

ŞAM, 9 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve diğer yetkililer, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti, 8 Nisan 2024.
Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasının geçen hafta İsrail saldırısında yıkılmasının ardından, Pazartesi günü kentte yeni konsolosluk binasının açılışını yaptı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
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