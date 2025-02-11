İran ve Umman Savunma Görüşmesi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Ummanlı mevkidaşı Koramiral Abdullah Er-Reisi ile görüştü.
Mehr Haber Ajansına göre, Er-Reisi, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında başkent Tahran'da Bakıri ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve savunma diplomasisinin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.
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