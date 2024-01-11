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İranlı çoban, Hakkari'de hayvanlara bakıyor - Son Dakika
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İranlı çoban, Hakkari'de hayvanlara bakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir besici, yerli çoban bulamayınca İranlı çoban Emrah Velizade ile anlaşma yaparak hayvanlarına bakmasını sağladı. Velizade, aylık 15 bin TL karşılığında 6 ay boyunca 120 küçükbaş hayvana bakacak. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede çobanlık yapan Velizade, yaz mevsiminde de yaylalarda çalışmayı düşünüyor.

İranlı çoban, Hakkari\'de hayvanlara bakıyor
11.01.2024 - 09:24,
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dilimli köyünde yaşayan besici Medeni Dursun (57), yerli çoban bulamayınca 15 bin TL karşılığında İranlı çoban Emrah Velizade (35) ile anlaştı. Velizade, "Her gün hayvanlara su, yem ve ot veriyorum. Ahırın yakınında bana verilen evde kalıyorum" dedi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki besiciler, çalışacak çoban bulmakta zorlanıyor. Yerli çoban bulamayan Dilimli köyündeki besici Medeni Dursun da İran'ın Urmiye kentinde yaşayan Emrah Velizade ile görüşerek kış ayları için aylık 15 bin TL karşılığında anlaştı. Ülkesinde kış aylarında iş olmadığı için teklifi kabul edip, ilçeye gelen Velizade, köyde Dursun'un ahırındaki 120 küçükbaş hayvana 6 ay boyunca bakacak.

'KIŞ ŞARTLARI ÇOK AĞIR GEÇİYOR'

Emrah Velizade, 3 aydır Yüksekova'nın köyündeki küçükbaş hayvanlara çobanlık yaptığını belirterek, "2 çocuk babasıyım. Çocuklarımın giderlerini çobanlık yaparak kazanıyorum. Her gün hayvanlara su, yem ve ot veriyorum. Ahırın yakınında bana verilen evde kalıyorum. Bu evde televizyonum ve internetim de var. Akşamları çocuklarımla görüşüp, hasret gideriyorum. Burada kış şartları çok ağır geçiyor. Kısa süre sonra hayvanlar doğumlarını yapacak, yeni kuzular dünyaya gelecek. Yaz mevsiminde de burada yaylalarda çobanlık yapmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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