İrem'in Üniversite Hayali

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Ailesinin desteği ve aldığı özel eğitimlerle kendisini geliştiren, çeşitli spor dallarında da başarı elde eden down sendromlu 22 yaşındaki İrem Zülal Kurban, çalışma azminden vazgeçmeyerek üniversiteye gidip meslek sahibi olmak istiyor.

İrem Zülal Kurban, ailesinin sosyalleşmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gösterdiği çabalarla küçük yaşlardan itibaren çeşitli eğitimler aldı.

Devlet okulunda anaokuluna giden, ilkokulda da kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gören Kurban, ailesinin gönderdiği çeşitli kurslarda da sosyal becerilerini artırdı.

Yüzme öğrenen ve çeşitli spor dallarında kendisini geliştiren Kurban, yurt çapında düzenlenen bazı spor yarışmalarında 100 metre koşu ve uzun atlamada birincilik elde etti.

Kurban, Pendik Belediyesi Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimlerle bir yandan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor bir yandan da eğitimini ilerleterek üniversiteye gitme hayali kuruyor.

"İrem, çok çalışkan, akıllı, espri yeteneği çok gelişmiş ve sevgi dolu"

İrem Zülal Kurban'ın Pendik Belediyesi Engelliler Sarayı'ndaki eğitmeni Canan Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri birlikte çalıştıklarını söyledi.

Çatal, "İrem ile çok büyük bir dünyayı keşfettim. Onun içindeki cevheri keşfettikten sonra adım adım onu işleyenlerden biri olmak müthiş bir gurur verdi bana. İrem çok çalışkan, akıllı, espri yeteneği çok gelişmiş ve sevgi dolu. İrem, her şeyiyle müthiş bir çocuk." dedi.

İrem Zülal Kurban'ın okul yaşı geldiğinde okuma yazmaya 5-6 ay gibi bir süreçte geçtiğini, hecelemeden okumasının da bir yılı bulduğunu kaydeden Çatal, "Eğitimi oyun olarak ve gündelik hayatın içine yaydığımızda okuma yazma, matematik çalışmaları çok daha başarılı oluyor. İrem'de eğitimi hayatın içinde yaydık." diye konuştu.

"Üniversite sınavında çıkan basit soruları yaptırmaya başladık"

Çatal, Kurban'ın okuma yazma olayını artık geçtiğini, kelimeleri parça parça okuyup yorumlayabildiğini anlatarak, "Bir kitabı okuyup o kitabı yorumlayabiliyor, özetini çıkarabiliyor. Okuduğunu anlayabiliyor. Matematikte, toplama, çıkarma, çarpma, bölmede bir hayli ilerledik. Artık çok karışık problemler çözüyor. Yavaş yavaş üniversite sınavında çıkan basit soruları yaptırmaya başladık. Yavaş yavaş hazırlıyoruz." dedi.

Verilen eğitimin aile, okul ve eğiticiyle birlikte başarılı olduğunu vurgulayan Çatal, ailesinin de İrem Zülal ile çok güzel ilgilendiğini aktardı.

Çatal, İrem Zülal'in normal şartlarda bu yıl EKPSS'ye girmesi beklenirken, özgüven kaybına uğramaması ve daha güzel puan alması için gelecek yıl sınava girmesini planladıklarını söyledi.

Kurban'ın okumayı öğrenmesinin kendisi için büyük avantaj olduğunu kaydeden Çatal, "Okumayı öğrenmesi, bağımsız yaşama bir adım daha atması, alışveriş yapması demek. Günlük yaşamında müthiş bir özgüven kazandırdı." dedi.

"Okuma yazmayı öğrendiğim için mutluyum"

İrem Zülal Kurban da okuma yazmayı öğrendiği için mutlu olduğunu, üniversiteye gideceğini ve üniversiteden sonra da işe gireceğini söyledi.

Bir ağabeyi ve bir kız kardeşi olduğunu aktaran Kurban, akşamları ağabeyiyle kitap okuduğunu anlattı.

Kurban, uzun atlama ve 100 metre koşu yarışmalarında birinci olduğunu belirterek, ev işlerinde de ailesine yardımcı olmaya başladığını dile getirdi.

"İrem Zülal'in hedefi üniversiteyi bitirmek"

Anne Leyla Kurban, kızının down sendromlu olduğunu öğrendikten sonra kendisini onun gelişimine adadığını anlattı.

Bu kapsamda araştırmalar yaptığını, down sendromlu bireylerin beslenmesi ve gelişimine ilişkin içeriklerin yer aldığı bazı kitapları temin ettiklerini belirten Leyla Kurban, İrem gibi çocukların 11 yaşına kadar öğrenmesinin daha hızlı olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Kurban, "İrem Zülal'e hem eğitim hem de ücretli ek ders aldırdık. Konuşma terapistleri, devlet okulları, kaynaştırma öğrenciliği, sosyalleşmesi için de spor. Yüzmeyi öğrettik. Kaslarının güçlenmesi için de yüzmeye götürdük." dedi.

Kızının 100 metre kısa mesafe koşusu ve uzun atlamada Türkiye genelinde farklı illerde yarışmalara girdiğini ve birincilikler elde ettiğini anlatan Kurban, sağlık sorunları nedeniyle spora devam edemediğini aktardı.

Önceki yıllarda kızını bir an olsun yalnız bırakamadığını ancak şimdi aldığı eğitimlerin ardından bir nebze de olsa bu konuda rahatladığını kaydeden Kurban, artık yalnız bırakabildiğini anlattı.

Leyla Kurban, "İrem Zülal'in hedefi üniversiteyi bitirmek. Kendi evinin olması, çalışması ve kendi evinde yalnız yaşamak. Şu anda en büyük ideali o." diye konuştu.