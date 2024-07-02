İş Bankası, 100 Köye İnternet Projesiyle Uydu İnternet Bağlantısı Sağlıyor

Güncel

İş Bankası, 100. yılında iştiraki İşNet'le başlattığı "100 Köye İnternet" projesiyle internete erişimi elverişsiz köylere uydu internet bağlantısı sağlıyor.

İş Bankası ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren iştiraki İşNet, bu yılın başında hayata geçirilen "100 Köye İnternet" projesiyle günlük yaşamda olduğu kadar eğitim ve üretimde de önemli yere sahip internetin, kırsal alanlara da ulaşmasını destekliyor.

"100 Köye İnternet" projesine dahil olan köyler, ilgili köyde internet bağlantısının olmaması, kablolu internet altyapısının bulunmaması, herhangi bir mobil operatörün kapsama alanının dışında kalması ya da çok kısıtlı erişimin olması, elektrik ve ulaşım imkanlarına sahip olması gibi kriterlere göre belirlendi.

Projeyle, internetin günlük yaşamda, eğitimde ve üretimde oynadığı önemli rolün kırsal alanlarda da hissedilmesi sağlanarak, dijital fırsat eşitliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda bugüne kadar internet erişimi sağlanan köyler arasında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünü ziyaret eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Torunuma köyde internet olduğunu ona söyledim artık tatilde bize gelecek"

Aran, Akyaka Geçit köyünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, internete erişimin hala tüm dünyada en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndaki hedefler arasında yer aldığını söyledi.

İnternet bağlantısının sağlandığı köylerdeki dönüşüme ilişkin olarak köy sakinleriyle yaptıkları görüşmelere de değinen Aran, "Örneğin torunu olan büyüklerimizden bir tanesi, 'Burada internet olmadığı için torunum yaz tatillerinde bize gelmiyordu şimdi internet olduğunu ona söyledim artık tatilde bize gelecek' dedi. Bazı çocuklar internet yok canım sıkılır diye gelmiyor ama internet varsa torun dedeyi ziyarete geliyor. Bu bizim öngörmediğimiz köylülerle yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan bir artı değerdi." diye konuştu.

Aran, 2000'li yıllardaki projeyle köy okullarına da yerleştirilmiş olan akıllı tahtaların, internetle birlikte kullanılabilir hale geldiğini anlattı.

İnternette köye özgü olan ürününü satmak isteyen birisinin köyü pazar yerine çevirebildiğini dile getiren Aran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnternet erişimi, yaptığı el işini, ürettiği ürünü satmak isteyen köy sakinleriyle müşterileri buluşturarak köyü pazar yerine çevirme imkanı sağlıyor. Bunlar projenin en öne çıkan sonuçları oldu. Böyle bir toplumsal etkisi, sosyal boyutu olan bir projeye imza atmaktan, köylerimizin teknolojiye ve internete erişimine, geleceğin fırsatlarından yararlanmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."