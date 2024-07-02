İş Bankası, 100 Köye İnternet Projesiyle Uydu İnternet Bağlantısı Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş Bankası, 100 Köye İnternet Projesiyle Uydu İnternet Bağlantısı Sağlıyor

İş Bankası, 100. yılında iştiraki İşNet'le başlattığı '100 Köye İnternet' projesiyle internete erişimi elverişsiz köylere uydu internet bağlantısı sağlıyor. Proje kapsamında belirlenen köylerde internetin günlük yaşamda, eğitimde ve üretimde oynadığı önemli rolün kırsal alanlarda da hissedilmesi ve dijital fırsat eşitliğinin artırılması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, proje kapsamında internet erişimi sağlanan köylerden biri olan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle görüşmeler yapmış ve internetin köydeki dönüşümüne dair olumlu geri bildirimler almıştır.

02.07.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Bankası, 100. yılında iştiraki İşNet'le başlattığı "100 Köye İnternet" projesiyle internete erişimi elverişsiz köylere uydu internet bağlantısı sağlıyor.

İş Bankası ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren iştiraki İşNet, bu yılın başında hayata geçirilen "100 Köye İnternet" projesiyle günlük yaşamda olduğu kadar eğitim ve üretimde de önemli yere sahip internetin, kırsal alanlara da ulaşmasını destekliyor.

"100 Köye İnternet" projesine dahil olan köyler, ilgili köyde internet bağlantısının olmaması, kablolu internet altyapısının bulunmaması, herhangi bir mobil operatörün kapsama alanının dışında kalması ya da çok kısıtlı erişimin olması, elektrik ve ulaşım imkanlarına sahip olması gibi kriterlere göre belirlendi.

Projeyle, internetin günlük yaşamda, eğitimde ve üretimde oynadığı önemli rolün kırsal alanlarda da hissedilmesi sağlanarak, dijital fırsat eşitliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda bugüne kadar internet erişimi sağlanan köyler arasında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünü ziyaret eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Torunuma köyde internet olduğunu ona söyledim artık tatilde bize gelecek"

Aran, Akyaka Geçit köyünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, internete erişimin hala tüm dünyada en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndaki hedefler arasında yer aldığını söyledi.

İnternet bağlantısının sağlandığı köylerdeki dönüşüme ilişkin olarak köy sakinleriyle yaptıkları görüşmelere de değinen Aran, "Örneğin torunu olan büyüklerimizden bir tanesi, 'Burada internet olmadığı için torunum yaz tatillerinde bize gelmiyordu şimdi internet olduğunu ona söyledim artık tatilde bize gelecek' dedi. Bazı çocuklar internet yok canım sıkılır diye gelmiyor ama internet varsa torun dedeyi ziyarete geliyor. Bu bizim öngörmediğimiz köylülerle yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan bir artı değerdi." diye konuştu.

Aran, 2000'li yıllardaki projeyle köy okullarına da yerleştirilmiş olan akıllı tahtaların, internetle birlikte kullanılabilir hale geldiğini anlattı.

İnternette köye özgü olan ürününü satmak isteyen birisinin köyü pazar yerine çevirebildiğini dile getiren Aran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnternet erişimi, yaptığı el işini, ürettiği ürünü satmak isteyen köy sakinleriyle müşterileri buluşturarak köyü pazar yerine çevirme imkanı sağlıyor. Bunlar projenin en öne çıkan sonuçları oldu. Böyle bir toplumsal etkisi, sosyal boyutu olan bir projeye imza atmaktan, köylerimizin teknolojiye ve internete erişimine, geleceğin fırsatlarından yararlanmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

Hakan Aran, İş Bankası, Akyaka, Kars, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Bankası, 100 Köye İnternet Projesiyle Uydu İnternet Bağlantısı Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: İş Bankası, 100 Köye İnternet Projesiyle Uydu İnternet Bağlantısı Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement