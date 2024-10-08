İş Cinayeti Davasında Redd-i Hakim İtirazı - Son Dakika
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İş Cinayeti Davasında Redd-i Hakim İtirazı

İş Cinayeti Davasında Redd-i Hakim İtirazı

Merkez Ankara iş cinayeti davasında reddi hakim talebi reddedildi. Dava ertelendi.

08.10.2024 13:33
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - "Merkez Ankara" iş cinayeti davasının duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme, müşteki avukatlarının 'reddi hakim' talebinin reddedilmesine karşı yaptıkları itirazı, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, itirazı yapan avukat hakkında da "hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de "Merkez Ankara" inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu, burada staj yapan iki mühendislik öğrencisinin öldüğü, bir stajyer öğrencinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada bugün beşinci duruşma görüldü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, inşaatta beton bloklar altında kalarak ağır yaralanan stajyer öğrenci Ege Kıratlı ve hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin de katıldı.

Duruşma müşteki avukatı Murat Yıldız'ın reddi hakim talebinin açıklanmasıyla başladı. Mahkeme başkanı, reddi hakim talebinin süre nedeniyle geri çevrilmesine ilişkin karara yapılan itirazın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, müşteki avukatı Murat Yıldız'ın ise reddi hakim talebi gerekçesinde kullandığı itham ve isnatları nedeniyle "hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bir sonraki duruşma ise 21 0cak 2025 saat 10.00'a ertelendi.

"Şirket yetkililerinin ya da eşlerinin siyasi ilişkilerinin bu yaklaşımda etkisi var mıdır?"

Avukat Yıldız, söz konusu reddi hakim talebinde "Bizler sayın heyetinizin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uygun davranmadığınız kanaatindeyiz. Bizlerin tek isteği; iki mühendisin öldüğü ve bir mühendisin yaralandığı bu iş cinayetinde ilgili olan tüm tarafların dinlenmesi ve ilgili tüm delillerin toplanmasıdır. Ancak sayın heyetiniz ısrarla şirket yetkililerini bu yargılamadan uzak tutmaya çalışmaktadır. Şirket yetkililerine ilişkin bu korumacı tavrın yargılamanın başından itibaren artan bir ivme ile heyetiniz tarafından sürdürülmesi kabul edilemez bir hal almıştır. Öyle ki buna katılanlar vekili olarak itiraz etmemiz sebebi ile bizler heyetinizce uyarılıyoruz. Aba altında tazyik hapsi ile tehdit ediliyor durumdayız. Mahkemenizde devam eden bu yargılamada yüklenici ve taşeron firma yetkililerinin tarafınızca yargılamadan uzak tutulmaya çalışılma sebeplerini merak etmekteyiz. Sayın mahkeme başkanı ya da üyelerinin taraflar ile uzaktan da olsa bir akrabalığımı var ya da mahkeme yargıçları yada aileleri ile ilgili kişiler yada onların aileleri arasında ticari ilişkiler mi var? Şirket yetkililerinin ya da eşlerinin siyasi ilişkilerinin bu yaklaşımda etkisi var mıdır? İlgili kişilerin ekonomik olarak çok güçlü olmaları ya da eşlerinin ve aile yakınlarının iktidar partisinde milletvekili olmalarının bu yaklaşımda payı var mıdır? Biz tüm bu soruların cevaplarını da esasen merak ediyoruz. Zira dosyada araştırılması gereken hususların araştırılmasını, alınması gereken beyanların alınmasının ısrarla önüne geçilmesini anlamlandıramıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mahkeme heyetinin tarafsızlığına gölge düşürmüştür"

Yıldız, söz konusu reddi hakim talebi gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

"Sanık müdafinin beyanları mahkemenizce karar merci gibi değerlendirilerek beyanları esas alınmış ve bahse konu şirketlerde organizasyon şemasının olmadığı ve şirket yetkililerinin dinlenilmesine gerek olmadığı kabul edilmiştir. Oysaki mahkemenizin 12.03.2024 tarihli 5 nolu ara kararında 'Bozbaşoğulları, net Ankara ve Pasifik şirketinin organizasyon şemalarının celbi için kolluğa müzekkere yazılmasına' karar verilmiştir. Mahkemenizin 12.03.2024 tarihli 5 no'lu ara kararına ilişkin yazılan müzekkerenin cevabı dosyaya gelmemişken dosyada sanık olarak yargılanan şahsın vekilinin beyanları dikkate alınarak 'organizasyon şeması bulunmadığı belirtildiğinde şirket yetkililerinin dinlenmesi esasa katkı sağlamayacağından' şeklinde ara karar kurulması mahkeme heyetinin tarafsızlığına gölge düşürmüştür.

"Mahkeme heyeti, firma yetkililerinin dinlenmemeleri için hukuki olmayan gerekçelerle hukuki olmayan ara kararlar kurmuştur"

Mahkeme heyeti sanık müdafinin beyanını esas alarak hüküm kurmuş ve görüşünü açıklamıştır. Mahkeme heyeti, firma yetkililerinin dinlenmemeleri için hukuki olmayan gerekçelerle hukuki olmayan ara kararlar kurmuştur. Sanık müdafi tarafından şirket organizasyon şemasının bulunmadığı iddia edilip mahkemenizce bu beyan dikkate alınarak organizasyon şeması olmadığının kabul edilmesi tek başına dahi hakimin reddi sebebidir. Müdafinin beyanlarıyla organizasyon şeması olmadığı kabul ediliyorsa bizim işbu beyanımızla da organizasyon şeması olduğu kabul edilmelidir. Ancak sayın heyet hiçbir şekilde bizim beyanlarımıza itibar etmemektedir."

Kaynak: ANKA

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