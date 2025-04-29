İş Sağlığı İçin Sendikalaşma Önemli - Son Dakika
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İş Sağlığı İçin Sendikalaşma Önemli

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği için sendikalaşmanın gerekliliğini vurguladı.

29.04.2025 10:57
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü sendikalaşmaktan geçiyor. Sendika demek, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı uygulamaların son bulması demektir." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle hayata geçirilen "Alışveriş Merkezlerinde Çalışanların Çalışma Koşullarının İnsan Onuruna Yakışır İş ve İyileştirilmiş Çalışma Ortamına Kavuşturulması Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Alemdar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sendikal örgütlenmenin önemine dikkati çekti.

Alemdar, dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye'de ise her gün 3 ila 8 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü sendikalaşmaktan geçmektedir. Çünkü sendika demek, ekonominin kayıt altına alınması demektir. Sendika demek, sosyal sigorta demektir. Sendika demek, çalışma hayatında kural ve prensiplerin olması demektir. Sendika demek, hak mücadelesinin mümkün ve meşru olması, yani hukuki bir zeminin olması demektir. Sendika demek, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, iş ve gelecek güvencesi demektir. Sendika demek, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı uygulamaların son bulması demektir. Kısaca sendika, emekçinin, yuvası olduğu kadar da kalesidir."

Proje 6 ilde 2026 yılı Mayıs ayına kadar devam edecek

ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise Koop-İş Sendikasının liderliğinde hazırlanan bu projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

AVM çalışanlarının zor koşullarda, uzun saatler ve güvenli olmayan ortamlarda çalıştığını belirten Hassan, iş kazalarının önlenmesi için işçi, işveren ve sendikalar arasında etkin bir sosyal diyalog kurulmasının hayati önemde olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Özcan Karabulut, projeyle ilgili detaylı sunum yaptı.

Proje kapsamında, 2026 yılı Mayıs ayına kadar Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş Sağlığı İçin Sendikalaşma Önemli - Son Dakika

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