İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden grev kararı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden grev kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçileri, maaşlarının sadece 20 bin TL olarak yatırılması ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda bir araya gelip 28 Mayıs'ta başlatacakları grev ilan kararını astı.

07.05.2025 13:39
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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçileri, maaşlarının sadece 20 bin TL olarak yatırılması ve TİS görüşmelerinin tıkanması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda toplandı. İşçiler Kültürpark içerisindeki belediye binasına grev ilan kararını astı.

DİSK/Genel-İş İzmir 1,2,3 ve 9 No'lu Şubeler adına konuşan 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz" dedi.

"VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

İşverenle yapılan görüşmelerde bu sürecin toparlanacağına dair defalarca söz verildiğini belirten Yılmaz, "Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş'e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir. Genel Sekreter Ramazan Tezcan tarafından bir kez daha dört şube başkanına deklare edilmesi sonrasında, belediye başkanı tarafından bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde bir aksilik yaşanmayacağının sözünü vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten isimlerin, Genel-İş Sendikası'na ve on binlerce sendika üyesine bu mağduriyeti yaşatmaya hakkı olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin kısa vadede nasıl giderileceğine dair açıklama yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"GREV ANAYASAL HAKKIMIZDIR"

Binlerce emekçinin güvencesizlik altında çözüm beklediğini söyleyen Yılmaz, "Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilan asma tarihini, maaş ödemelerinde yaşanılan sıkıntılardan dolayı 7 Mayıs'a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır" ifadesine yer verdi.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden grev kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mehmet erdem:
    Ama orası Türkiye'nin çağdaş şehri çok ayıp ediyorsunuz, orada herkes sabah kalkinca bale yapıp kahvaltıda pasta yiyor 25 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    asgari ücret net 40 bin TL emekli maaşları en düşük 40 bin TL işçi maaşları en düşük 80 bin TL olmalı sendikalı işçi için kıdeme göre zam olmalı 8 7 Yanıtla
  • Yakup Yılmaz:
    CHP'nin yönettiği her yerde insanlar magdur 3 0 Yanıtla
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