İşçiler Sözleşme İçin Eylemde

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyelerinin de bulunduğu işçiler, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan işçiler, pankart açarak, İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü.

Sendikanın İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, basın açıklamasında, toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen yüzlerce kamu işçisiyle seslerini duyurmak için burada olduklarını söyledi.

Sözleşmede teklif edilen zam oranlarının düşük olduğunu savunan Karakurt, TÜRK-İŞ'in çağrısına uyarak, burada toplandıklarını anlattı.

Karakurt, "İşçilerin beklentilerine uygun bir talep gelene kadar eylemlerimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından işçiler dağıldı.