İsfahani Mescidi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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İsfahani Mescidi Yeniden Açılıyor

Ankara'daki İsfahani Mescidi, restore edildikten sonra cuma namazıyla açılıyor.

02.01.2025 15:16
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(ANKARA) - Ankara'da bulunan tarihi İsfahani Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonun  ardından yarın cuma namazı ile yeniden ibadete açılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma namazını müteakip yapılacak açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu katılacak.

Mekansal olarak "yek mekan" tabir edilen bir forma sahip bulunan mescid, özenli duvar işçiliği, Selçuklu taş kapıları benzeri cephe silmeleri ve kalem işleriyle dikkati çekerken, günümüze kadar çeşitli defa onarım geçirmiş olan İsfahani Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içinde restorasyona alındı.

Restorasyon kapsamında; enjeksiyonlu duvar güçlendirme, özgün duvar yapılarının ortaya çıkartılması, çatı aktarımı, su yalıtımı, mekanik ve kimyasal temizlikle elektrik tesisatının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Vakfiyesinde yer alan bilgiler ile geçmişteki bir restorasyon çalışmasında bulunan bir tabeladaki tarihlemeye göre mescidin, 13'üncü yüzyılda yapılıp, 14'üncü yüzyılda da bazı küçük eklentiler kazandığı tahmin ediliyor. İsfahani Mescidi'nin kurucusunun ise büyük mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinden Abdülkadir İsfahani olduğu birçok tarihi kayıtta yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsfahani Mescidi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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