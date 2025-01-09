İSG 24. Yıldönümünü Kutladı

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Avrupa'nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nın 24. açılış yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

İSG'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, "24 yıldır İstanbul'a hizmet eden havalimanımız, sadece bir ulaşım noktası değil, şehrimizi dünya ile buluşturan küresel bağlantıların kesişim noktası haline geldi. Hep birlikte, daha da büyüyen bir Sabiha Gökçen için yeni yollara, yeni projelere ve daha nice yıllara..." ifadeleri kullanıldı.

Hizmete başladığı 2001'de yaklaşık 47 bin kişinin yolculuk yaptığı İSG, 2024'te ise yaklaşık 41,5 milyon yolcu ağırladı.