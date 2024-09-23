İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşgücü Protokolü İmzalandı

TİSK Başkanı Akkol, yeni protokolle nitelikli iş gücünün sağlanacağını duyurdu.

23.09.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladıkları Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolüne ilişkin, "Protokolümüz kapsamında, öncelikle özel sektörün iş gücü ihtiyacı ve talebi ortaya konacak." ifadesini kullandı.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Bakanlık ile imzaladıkları protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirten Akkol, ikiz dönüşümün kısa vadede bazı geleneksel işlerin kaybolmasına neden olsa da orta ve uzun vadede daha fazla iş yaratacağına dikkati çekti.

Akkol, dijitalleşme, robotik ve yapay zekada yaşanan gelişmelerin, çalışanların bu değişime ayak uyduracak yeni yetenekler kazanmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, TİSK olarak iş gücü açıklarını kapatacak yaklaşımların geliştirilmesinin ve başta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılmasının gereğini her fırsatta ifade ettiklerini aktardı.

İmzaladıkları protokolle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, çalışma hayatı için kritik değere sahip kıymetli işbirliğinin ilk adımını attıklarını bildiren Akkol, şunları kaydetti:

"Gerek sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanmasının gerekse kadın, genç ve engelli iş gücünün niteliğinin artırılarak istihdamda daha çok yer almalarının önünü açacak güçlü bir işbirliğine imza attık. Ben bir kez daha her zaman olduğu gibi bizlere bu işbirliği için desteğini sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum.

Protokolümüz kapsamında, öncelikle özel sektörün iş gücü ihtiyacı ve talebi ortaya konacak. Akabinde de özel sektörün talep ettiği niteliklerde kadın, genç, engelli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik başta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitim programları düzenlenecek. Bu sayede hem istihdama yeni katılacak hem de istihdamda yer alan çalışma arkadaşlarımızın mesleki dönüşümü gerçekleştirilecek. Bu vesileyle, ülkemizin gelişimine, çalışma hayatımızın dönüşümüne çok büyük katkılar sağlanabileceğine gönülden inandığım protokolün çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özgür Burak Akkol, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Tisk, Tisk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement