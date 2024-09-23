İşgücü Protokolü İmzalandı

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladıkları Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolüne ilişkin, "Protokolümüz kapsamında, öncelikle özel sektörün iş gücü ihtiyacı ve talebi ortaya konacak." ifadesini kullandı.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Bakanlık ile imzaladıkları protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirten Akkol, ikiz dönüşümün kısa vadede bazı geleneksel işlerin kaybolmasına neden olsa da orta ve uzun vadede daha fazla iş yaratacağına dikkati çekti.

Akkol, dijitalleşme, robotik ve yapay zekada yaşanan gelişmelerin, çalışanların bu değişime ayak uyduracak yeni yetenekler kazanmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, TİSK olarak iş gücü açıklarını kapatacak yaklaşımların geliştirilmesinin ve başta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılmasının gereğini her fırsatta ifade ettiklerini aktardı.

İmzaladıkları protokolle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, çalışma hayatı için kritik değere sahip kıymetli işbirliğinin ilk adımını attıklarını bildiren Akkol, şunları kaydetti:

"Gerek sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanmasının gerekse kadın, genç ve engelli iş gücünün niteliğinin artırılarak istihdamda daha çok yer almalarının önünü açacak güçlü bir işbirliğine imza attık. Ben bir kez daha her zaman olduğu gibi bizlere bu işbirliği için desteğini sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum.

Protokolümüz kapsamında, öncelikle özel sektörün iş gücü ihtiyacı ve talebi ortaya konacak. Akabinde de özel sektörün talep ettiği niteliklerde kadın, genç, engelli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik başta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmeleri hedefleyen mesleki eğitim programları düzenlenecek. Bu sayede hem istihdama yeni katılacak hem de istihdamda yer alan çalışma arkadaşlarımızın mesleki dönüşümü gerçekleştirilecek. Bu vesileyle, ülkemizin gelişimine, çalışma hayatımızın dönüşümüne çok büyük katkılar sağlanabileceğine gönülden inandığım protokolün çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."