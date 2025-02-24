İshak Paşa Sarayı'nda Kar Temizliği - Son Dakika
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İshak Paşa Sarayı'nda Kar Temizliği

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Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

24.02.2025 12:15
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İshak Paşa Sarayı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen İshak Paşa Sarayı'nda, kar temizleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede, sarayın avlusunda biriken karlar, hem tarihi yapının zarar görmemesi hem de ziyaretçilerin güvenli bir şekilde gezisini sürdürebilmesi için temizleniyor.

Ekipler, kar püskürtme makinesiyle avlu ve yürüyüş yollarını temizlerken, işçiler de kürek yardımıyla biriken karları kaldırarak çalışmalarını sürdürüyor.

Doğubayazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda, sarp bir yamaca inşa edilen İshak Paşa Sarayı'nın temelleri 1685 yılında atılmış, yapı 1784'te tamamlanmıştı. Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı olarak gösterilen saray, 18'inci yüzyıl Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Sanat tarihi açısından büyük bir değer taşıyan yapı, iki katlı ve 366 odadan oluşuyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İshak Paşa Sarayı'nda, kış aylarında da ziyaretçilerin güvenli bir ortamda gezebilmesi için düzenli olarak kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: İHA

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