Ishikawa'da Yağışlar Sel Felaketi Yarattı

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TOKYO, 23 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın Ishikawa eyaletinde benzeri görülmemiş yağışlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Kayıplar için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın devlete ait TV kanalı NHK'nın yerel polise dayandırdığı haberine göre Pazar günü toprak kaymaları nedeniyle işçilerin mahsur kaldığı bir tünelin yakınında iki erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. İki yaşlı kadının da Cumartesi günü çamur ve enkaz altındaki cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bir nehrin mansap bölgesi yakınlarında bulunan bir adamın öldüğü teyit edilirken, bir evin heyelan altında kalması sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Biri Noto kasabasında diğeri Suzu şehrinde olmak üzere nehir suyuna kapılan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yılın başında meydana gelen büyük depremin yaralarını hala sarmakta olan Ishikawa'yı Cumartesi gününden itibaren sağanak yağışlar vurdu.

Japonya meteoroloji ajansı, Ishikawa eyaletinin bazı bölgeleri için yaptığı şiddetli yağmur acil durum düzeyindeki uyarısını Pazar sabahı uyarı düzeyine indirdi, ancak olası sel ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Rekor kıran yağmur kaynaklı toprak kaymaları 115 köyün bağlantısının kesilmesine neden olurken, su tedariki ve altyapı üzerindeki uzun süreli olumsuz etkilerle ilgili endişeler artıyor.