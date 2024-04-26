İsias Davası Devam Ediyor... Mahkeme, Üç Uzmanın Dinlenilmesine Karar Verdi

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HABER: DİLAN KUTLU

(ADIYAMAN) - 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel ile ilgili davanın ikinci duruşması devam ediyor. Mahkemeye mağdur avukatları tarafından üç uzmanın hazırladığı rapor sunuldu. Sanıklar adına savunma yapan avukat Fuat Göktaş ise, "Gazi Üniversitesi ile lgili uzman görüşlerinin çağrılmasını talep ederek bizim uzman görüşümüzün dinlemesi talebi reddedilirken karşı tarafın uzman görüşünün dinlenmesi adalet duygumuzu sarsar" derken, sanıkların avukatları uzman görüşlerinin dinlenmesine itiraz etti. Mahkeme, üç uzmanının dinlenilmesini karar verdi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol şartlarının devamını talep etti.

Adıyaman 3. Ağrı Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iktidar ve ana muhalefet parti milletvekilleri de duruşmayı takip ediyor.

Duruşma, SEGBİS üzerinden bağlanan sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıK Ahmet Bozkurt'un sunulan yeni raporlara ilişkin savunmasını aldı.

İsias Otel'de yaralanan iki kişinin daha şikayetçi olması üzerine birleşen dosyaya ilişkin sanık Ahmet Bozkurt'a savunması soruldu. Sanık Ahmet Bozkurt, "aleyhimdeki suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek bir önceki savunmasını tekrarladı. Sanık Bozkurt, Gazi Üniversitesi ve KTÜ'nün raporlarında asli kusurlu olduğunun sorulması üzerine "Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum inşaati yaparken her türlü malzemeyi kullandım. Malzemeleri hassasiyetle seçtim. Normal paranın 3 katını harcayarak malzeme tahsis ettim betonda da yine öyle" savunmasında bulundu.

YILDIZ: "BENİM ÇALIŞMA DÖNEMİMDE HİÇBİR TADİLAT YAPILMADI

Sanık Erdem Yıldız, birleştirilen dosyayailişkin bir savunma yapmadı ve Gazi Üniversitesi raporuna ilişkin ise "Hiçbir yıkılan binada kolon kirişe zarar vermediğinden dolayı kimse suçlu bulunamaz. Hiçbir yerde kaçak kat yok hep ilave kat geçiyor. Ben 2001'den sonra yapılan bir tadilattan sorumluyum. Ama yapılan hiçbir tadilat yok" iddiasında bulundu.

Sanık Erdem Yıldız, "2001'den sonra alınan ruhsatın baştan aşağı hatalı olduğunu beyan ederken evrakta sahtecilik yapıldığını" öne sürdü.

OTELİN SAHİBİ BOZKURT: "RAPORUN BAZI KISIMLARINA KATILMIYORUM"

Sanık Mehmet Fatih Bozkurt da "Raporlara ilişkin aleyhimize olan kısımlara katılmıyorum" iddiasında bulunarak bir önceki duruşmada verdiği ifadeleri tekrar ettiklerini beyan etti ve "Şimdiye kadar bilirkişi bir kabahat bulmadı son bilirkişi bir suç bulmuş ama" dedi.

AİLELER SANIKLARIN "OLASI KASTTAN YARGILANMASINI" İSTEDİ

Duruşmada hayatını kaybedenlerin aileleri de sanıklardan şikayetçi oldu ve sanıkların olası kasttan yargılanmalarını istedi.

"OĞLUMUN ÜZERİNE KÜREK KÜREK TOPRAK ATILMASINI İZLEDİM"

Osman Çetintaş'ın annesi duygusal anlar yaşadı ve "Oğlumun şimdi ekmek parası, yaşam kavgası içinde olması için ömrümü verirdim. Kalitesiz bir binada can verdi oğlum. Ben oğlumun üzerine kürek kürek toprak atılmasını izledim. Benim oğlum yaşamaktan keyif alan bir çocuktu 29 yıl bunun için uğraştı. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Otelin yan binasındaki otoparkı işleten tanıklardan Murat Kuştepe, "Ben binanın yan tarafında otopark işletiyorum. Otelin içini daha önce görmemiştim, anlaşmamız vardı benim otoparkımı kullanıyorlardı. Gittiğimde otel benim arabamın otelin yan binasının altında benim otoparkım. Arabam otoparktaydı depremde otel otoparkımın üzerine yıkılmıştı" diye konuştu.

ÜÇ UZMAN RAPORU MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkemeye mağdur avukatları tarafından üç uzmanın hazırladığı rapor sunuldu. Sanıklar adına savunma yapan avukat Fuat Göktaş, "Gazi Üniversitesi ile lgili uzman görüşlerinin çağrılmasını talep ederek bizim uzman görüşümüzün dinlemesi talebi reddedilirken karşı tarafın uzman görüşünün dinlenmesi adalet duygumuzu sarsar" derken, sanıkların avukatları uzman görüşlerinin dinlenmesine itiraz etti. Mahkeme Başkanı kısa bir değerlendirmenin ardından oy birliği ile üç uzmanı dinlemeye karar verdiğini açıkladı.

"YÖNETMELİĞE UYULMAMASINA RAĞMEN RUHSAT ALINDI"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Yonca Hürol, yönetmeliğe uyulmamasına rağmen ruhsat alındığını belirterek, "Betonarme perde duvarlarının depremlerde yük aldığını belirterek perde duvarların kesilmesinin riskli olduğunu" söyledi. Sanık Erdem Yıldız ise "perde kesilmiş dediler ancak öyle bir perde duvarı yok" iddiasında bulundu.

"İLK 20 SANİYEDE 59 KOLON GÖÇTÜ"

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Serhan Şensoy, şunları söyledi "Kolon etriyelerinde sıklaştırmalar yapılmadığı enkazlardan alınan birçok örneklerden sabitti. Bir diğer unsur tadilat projesinde asansör eklenmesi. 1998 yönetmeliğinde deprem yüklerinin yüzde 75'inin perdeler tarafından taşınması maddesi var ancak perdelerin yüklerinin taşınmasına baktğımızda yüzde 30 olduğunu gördük. Apartman her halükarda 98 yönetmeliği kuralının çerçevesinde ilk 20 saniyede 59 kolonun göçtüğünü gördük. Kolonları incelediğimizde etriyelerin yetersizliğinden dolayı kolonlara gelen kısımlarda ani göçmelerin olduğunu" söyledi. Şensoy, "Binanın özellikle 16. saniye göçtüğünü" belirtti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bu sabah başlayan İsias davasının ikincisi duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını, adli kontrol şartı ile serbest olan sanıkların adli kontrol şartlarının devamını talep etti.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİLER AKP'DEN ADAY"

Mütalaanın ardından savunma yapan mağdur avukatları Gazi Üniversitesi'nin raporundaki eksikliklere dikkat çekerek mahkemenin yeni bir bilirkişi raporu talep etmesini istedi. Gazi Üniversitesi'nin raporunun bilimsellikten uzak olduğu vurgulandı. Raporun iki akademisyen tarafından hazırlandığı, bunlardan birinin ise Bozkurt Ailesinin üyesi olduğu ve bu kişinin de AKP'den aday olduğu ifade edildi. Böyle bir durumun varlığının tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğü dile getirildi. Yeni bir raporun İstanbul Teknik Üniversitesi veya ODTÜ gibi teknik üniversitelerden alınmasını isteyen avukatlar, kamu görevlileriyle ilgili yeniden bilgi istenmesini talep etti.

"TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR TUTUKLANSIN" TALEBİ

Mağdur avukatları, tahliye kararı verilen Efe Bozkurt ve Halil Bağcı'nın yeniden tutuklanmasını talep etti. Efe Bozkurt'un mazeretsiz mahkemeye katılmaması sebebiyle kaçtığı kanaatinde olunduğunu belirten avukatlar, aksini kanıtlamanın mahkemenin görevi olduğunu vurgulayarak derhal tutuklanmasını istediler.