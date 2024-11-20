İşiba'dan Trump Açıklaması

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump'a karşı "zıt" bir tutum içerisinde olmadığını söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, İşiba, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD'nin gelecek başkanı Trump'a yaklaşımımı tanımlamam gerekirse bunu zıt bir duruş olarak tanımlamazdım." dedi.

Japonya-ABD işbirliğinin sadece iki ülkedeki değil Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın sağlanmasına da fayda sağlayacağını belirten İşiba, Japonya'nın yeni ABD yönetimi ile yakın iletişim ve işbirliği içinde olacağını kaydetti.

İşiba, Trump'la, ABD'nin resmi olarak başkan olmadan önce yabancı liderlerle görüşülmesini yasaklayan iç hukuk kısıtlamaları sebebiyle bir görüşme organize edilememiş olsa da yakın zamanda başka bir fırsatı değerlendireceğini aktardı.