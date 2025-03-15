İşitme Engelli Kadınlardan Sessiz Mukabele - Son Dakika
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İşitme Engelli Kadınlardan Sessiz Mukabele

Gaziantep'te işitme engelli kadın kursiyerler, Ramazan'da mukabeleyi işaret diliyle sürdürüyor.

15.03.2025 11:06
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Ramazan'ın en "sessiz" mukabelesi

İşitme engelli kadın kursiyerler, mukabele geleneğini işaret diliyle sürdürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te işitme engelli kadın kursiyerler, Ramazan ayının önemli ibadetlerden biri olan mukabele geleneğini işaret diliyle sürdürüyor.

Gaziantep İl Müftülüğü bünyesinde İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda eğitim gören 15 kadın kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Ulu Cami'de işitme engellilere yönelik düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan işitme engelli kadın kursiyerler, Ramazan ayında da mukabeleyi işaret diliyle takip ediyor.

Sessiz dünyalarını Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyorlar

İşitme engelli kadınlar, kendilerine yönelik açılan bu kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşamanın yanı sıra sessiz dünyalarını da Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyor. Ulu Camii'nde eğitmen Kifayet Ateş tarafından verilen dersle Kur'an-ı Kerim'i öğrenen işitme engelli kadınlar, Ramazan ayında mukabele okumaya başladı. İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuyan işitme engelli kadınlar, Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeyi hedefliyor. Kursta yapılan programa göre her gün belirlenen cüz sayısını okuyan işitme engelli kadınlar, Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğini sürdürecek. Mukabelenin yanı sıra Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi de alan kadınlar, Ramazan ayını dolu dolu geçiriyor.

"İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek sessiz bir şekilde mukabele yapıyorlar"

Eğitmen Kifayet Ateş, 2016 yılından itibaren işitme engellilere yönelik açtıkları kursta birçok işitme engelli kadına Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini söyledi. Ramazan ayı nedeniyle kursta mukabele yaptıklarını belirten Ateş, "İşitme engelli öğrencilerle biz 2016 yılından beri birlikteyiz. Kursumuz aktif olarak devam ediyor. İşitme engelli öğrenciler işaret dili ile Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri için sessiz bir şekilde mukabele yapıyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün birlikte bir cüzü hep beraber okuyoruz. ondan sonra ben onların arasında Kur'an-ı Kerim'i dinliyorum. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaları için tefsirini de anlatıyoruz. Okuduğumuz cüzün öne çıkan ayetlerinden bazı konularını öne çıkartarak onlara anlatıyorum. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamış oluyorlar. Kursiyerlerimiz bir yandan Kur'an-ı Kerim'i okurken bir yandan da mukabele yapmış oluyorlar. Bu şekilde Ramazan'ın rahmetini yaşamış oluyorlar. Kursiyerlerimiz yaptıkları mukabele ile çok mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle okuyan kursiyerler ise Ramazan ayının önemli ibadetlerden biri olan mukabele geleneğini işaret diliyle sürdürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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