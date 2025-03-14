İşitme Engelli Öğrenciler Sanatla Buluşuyor

İşitme engelli öğrencilerin sessiz dünyası sanatla renkleniyor

Heval öğretmen, özel öğrencilerini sanata kazandırıyor

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde bir lisede görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Heval Belgen, işitme engelli öğrencilerinin hayallerini resmetmelerini sağlıyor. Çeşitli resim yöntemleriyle üretilen eserler, açılan sergilerde sanat severlerle buluşuyor.

Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesinde 5 yıldır Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Heval Belgen, özel öğrencilerinin hayal dünyasını sanatla buluşturuyor. Belgen, işitme engelli öğrencileriyle birlikte okulda bulunan atölye içerisinde; yağlı boya, akrilik, karakalem ve tuval gibi çalışmalar yaparak birbirinden farklı eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Üretilen eserler, Türkiye'nin farklı illerinde açılan sergilerde sanatseverlere ulaşıyor. Heval Öğretmen, böylece öğrencilerin hem yeteneklerini keşfetmelerini hem de zihinsel ve duygusal açıdan rahatlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

"Sanat bizim ortak dilimiz oldu"

Öğrencilerinin hepsinin işitme engelli bireyler olduğunu söyleyen Heval Belgen, "Okulumuzda ilk göreve başladığımda elbette 'Acaba anlaşabilecek miyiz?' gibi kaygılarım oldu. Ama öğrencilerim daha ilk günden benimle iletişime geçti. Bana hemen kendi dillerini öğretmeye başladılar. Dersimin yapısı gereği birbirimizi anlamamız sandığımdan kolay oldu. Aslında sanat bizim ortak dilimiz oldu diyebilirim. Şimdi ise işaret diline daha hakim bir şekilde iletişimimizi sağlıyorum" diye konuştu.

"Sınırsız hayal güçlerini yansıtıyorlar"

Öğrencilerinin hepsinin genel olarak resim yapmayı çok sevdiklerini gözlemlediğinden bahseden Heval Öğretmen, "Rahatça resim yapmalarını sağlayan bir atölyemizin olması çok iyi. Teknolojiden de faydalanıyoruz. Ünlü ressamların resimlerini inceliyoruz. Malzeme kullanımlarını öğrendikten sonra sınırsız hayal güçlerini çalışmalarına yansıtmaya başlayabiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Resim yaparken aldıkları keyif bana en büyük hediye"

Her öğrencisinin çok özel olduğuna değinen Belgen, öğrencilerin okulda sanatsal yönlerini de geliştirmeleri için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Heval Belgen, "Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini aktarmalarında sanatsal üretimin çok büyük faydası var. Sanatın kazandırdığı özgüven sayesinde, diğer derslerde ve sosyal hayatta daha da etkili bireyler oluyorlar. Resimlerini yaparken aldıkları keyif benim için en büyük hediye. Sonuç elbette önemli ama, süreçte harcadıkları emeğin çok değerli olduğunu fark etmeleri harika bir şey. Atölyeye severek gelmeleri, resim yaparken mutlu olduklarını görmek harika bir duygu" diye vurguladı.

"Yetenekli öğrencilerimi ilgili bölümlere hazırlıyorum"

Yaptıkları çalışmaların, Ankara, İzmir, Bergama ve Kınık'taki çeşitli organizasyonlarda izleyiciyle buluştuğunu söyleyen Belgen, "Her sergi öğrencilerimin emeğinin karşılığını gördüğü ve onları çok mutlu eden bir şenliğe dönüştü. Resme yeteneği olan öğrencilerimi yakından gözleyip üniversitelerin ilgili bölümlerine hazırlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.