İşitme Engellilere Kolaylık - Son Dakika
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İşitme Engellilere Kolaylık

İşitme Engellilere Kolaylık
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Van Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi veriliyor, işitme engellilerin hizmet erişimi kolaylaşıyor.

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işaret dili eğitimi alan sağlık çalışanları, işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Hastane yönetimi ile halk eğitim merkezleri arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sağlık personeline yönelik işaret dili eğitimleri düzenleniyor.

Eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanları, hastaneye başvuran işitme engelli bireylerle doğrudan iletişim kurarak kayıt, muayene ve tedavi süreçlerinde yaşanabilecek iletişim sorunlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Uygulamayla, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yararlanması hedefleniyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sağlık hizmetlerinde etkili iletişimin önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının hastanelerde yürüttüğü uygulamalar kapsamında çalışanlara belirli dönemlerde işaret dili eğitimi verildiğini ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerle işitme engelli vatandaşlarımızın beden dili ve işaret diliyle ifade ettikleri şikayetleri daha doğru anlayabilmeyi amaçlıyoruz. Sahada olumlu yansımalarını görüyoruz. Etkili iletişim sayesinde tanı ve tedavi süreçleri daha sağlıklı ilerliyor, hastaların tedaviye uyumu da artıyor. Hedefimiz, hastane çalışanlarımızın büyük bölümüne işaret dili eğitimi vererek işitme engelli vatandaşlarımızın hastanemizde kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlık hizmetlerine erişimlerinde etkili iletişim kurulmasını sağlamak."

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ali Furkan Gümüş de işitme engelli bireylerin hastaneye girişten muayene sürecinin tamamlanmasına kadar iletişim sorunu yaşamadan hizmet alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda halk eğitim merkezleri tarafından düzenlenen 120 saatlik işaret dili eğitimine 100 sağlık çalışanının katıldığını belirten Gümüş, eğitimleri tamamlayan personelin işitme engelli vatandaşların muayene ve tedavi süreçlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel, Van, Son Dakika

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