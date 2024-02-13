Türk Kızılay, işitme engellilerin katıldığı kan bağışı etkinliği düzenledi

Türk Kızılay, kan bağışını toplumun geneline yaymak amacıyla işitme engellilerin katıldığı kan bağışı etkinliği düzenledi.
Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, işitme engelli vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan işitme engelli tercümanların eşliğinde kan bağışında bulundu.
Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, yılda dört kez olmak üzere beş ilde bu etkinliği yaptıklarını söyledi.
Kan bağışı sürecinde işitme engelli vatandaşların teknik olarak Sağlık Bakanlığının "kan ve kan ürünleri rehberi" gereği sorgulama formundaki soruları doğru şekilde anlaması gerektiğinin önemini vurgulayan Kalender, "Hekim kontrolünden sonra da kendi imzaları ve bir yeminli tercüman imzasıyla kayıt altına alınarak bu işin yapılması gerekiyor." dedi.
Kalender, işitme engelliler için bir video da hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:
"Doldurulacak formların videolarını çekip dijital mecralarımıza yerleştirdik. Vatandaşlarımız gelmeden önce bu videoları izleyerek aslında geldiklerinde formlarda nelerle karşılaşacağını önceden anlayacaklar. Geldikten sonra da sadece doktorla olan iletişimde tercümanlar eşliğinde çalışacaklar. Bu da hız anlamında büyük bir avantaj sağlayacak."
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekin de işitme engellilerin tercüman olmadığı için kan bağışında bulunurken zorlandıklarını ancak bu sorunun çözülmesiyle artık daha çok kan bağışında bulunabileceklerini dile getirdi.
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