Türk Kızılay, işitme engellilerin katıldığı kan bağışı etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılay, işitme engellilerin katıldığı kan bağışı etkinliği düzenledi

Türk Kızılay, işitme engellilerin katıldığı kan bağışı etkinliği düzenledi

Türk Kızılay, kan bağışını toplumun geneline yaymak amacıyla işitme engellilerin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte işitme engelli vatandaşlar, işitme engelli tercümanların eşliğinde kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, yılda dört kez olmak üzere beş ilde bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. İşitme engellilerin kan bağışı sürecinde doğru şekilde anlamaları için videolar hazırlandığını ve tercümanlar eşliğinde çalışacaklarını ifade etti. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekin ise işitme engellilerin tercüman olmadığı için kan bağışında zorlandıklarını ancak bu sorunun çözülmesiyle daha fazla kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.

13.02.2024 14:25
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Türk Kızılay, kan bağışını toplumun geneline yaymak amacıyla işitme engellilerin katıldığı kan bağışı etkinliği düzenledi.

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, işitme engelli vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan işitme engelli tercümanların eşliğinde kan bağışında bulundu.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, yılda dört kez olmak üzere beş ilde bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kan bağışı sürecinde işitme engelli vatandaşların teknik olarak Sağlık Bakanlığının "kan ve kan ürünleri rehberi" gereği sorgulama formundaki soruları doğru şekilde anlaması gerektiğinin önemini vurgulayan Kalender, "Hekim kontrolünden sonra da kendi imzaları ve bir yeminli tercüman imzasıyla kayıt altına alınarak bu işin yapılması gerekiyor." dedi.

Kalender, işitme engelliler için bir video da hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Doldurulacak formların videolarını çekip dijital mecralarımıza yerleştirdik. Vatandaşlarımız gelmeden önce bu videoları izleyerek aslında geldiklerinde formlarda nelerle karşılaşacağını önceden anlayacaklar. Geldikten sonra da sadece doktorla olan iletişimde tercümanlar eşliğinde çalışacaklar. Bu da hız anlamında büyük bir avantaj sağlayacak."

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekin de işitme engellilerin tercüman olmadığı için kan bağışında bulunurken zorlandıklarını ancak bu sorunun çözülmesiyle artık daha çok kan bağışında bulunabileceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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