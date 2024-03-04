Batı Trakya'da, İskeçe Müftülüğü tarafından "İskeçe Şehir Sempozyumu" düzenlendi.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İskeçe Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyumun ana odak noktaları arasında, İskeçe'nin siyasi tarihi, köylerdeki gelenek ve görenekler, eğitim, dini kurumlar ve mekanlar ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları gibi konular yer aldı.
İki gün süren sempozyuma, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ın yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, PASOK Partisi'nin Türk Milletvekili Burhan Baran, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.
Sempozyumun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müftü Trampa, "Biz bu şehrin ruhunu keşfetmek için yola çıktık" dedi.
Yapılan sunumların güvenilir kaynaklara dayandırıldığını aktaran Trampa, bu sunumların daha sonra kitaplaştırılacağını belirtti.
Trampa, şehrin önemini vurgulayan konulara yer verilen sempozyuma soydaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
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