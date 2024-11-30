İskenderun\'da 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheliler R.D. ve B.E'nin adreslerini tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve B.E. tutuklandı.
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