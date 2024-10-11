İskenderun'da 3 Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan G.B, H.Ç. ve B.A. yakalandı.
Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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