İskenderun\'da Ambulansla Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
F.A. idaresindeki 34 TF 0557 plakalı hafif ticari araç, Mete Aslan Bulvarı'nda F.Y'nin kullandığı 31 AAE 804 plakalı ambulansla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.
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