Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13 şüpheli gözaltına alındı

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde 13 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan çalışmada, 128 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

28.02.2024 16:07
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Farklı suçlardan arandıkları belirlenen 13 zanlının yakalandığı çalışmada, 128 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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