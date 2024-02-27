İskenderun'da aranan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da aranan 4 şüpheli tutuklandı

İskenderun\'da aranan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, A.E, A.E.H. ve O.S. tutuklandı.

27.02.2024 16:03
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B, A.E, A.E.H. ve O.S. tutuklandı.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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