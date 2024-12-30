Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara neden oldu.
Cebike Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın asansöründe belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Asansör Yangını - Son Dakika
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