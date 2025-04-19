Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ortaokulda Bahar Şenliği gerçekleştirildi.
Necip Fazıl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kermes düzenlendi.
Müzik dinletilerinin de sunulduğu etkinlikte, öğrenciler oyunlar oynadı.
Etkinliğe, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Bahar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?