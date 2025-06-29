İskenderun\'da Çekici Kazası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çekicinin çarptığı otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 25 Haziran'da, 31 ALS 097 plakalı çekici, önünde ilerleyen 31 KN 269 plakalı otomobile çarptı.
Çekicinin çarptığı otomobili sürüklediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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