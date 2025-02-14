Hatay'ın İskenderun ilçesinde denetimlerde, çalışma izni olmayan 20'si yabancı uyruklu 23 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik 10 iş yerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, çalışma izni ve hijyen belgesi olmadan çalıştıkları belirlenen 20'si yabancı uyruklu 23 kadın yakalandı.
Yabancı uyruklu şüpheliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Denetim: 23 Kadın Yakalandı - Son Dakika
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