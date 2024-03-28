İskenderun\'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B'nin ikametinde arama yaptı.
Adresteki incelemede 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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