İskenderun'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İskenderun'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

İskenderun\'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B'nin ikametinde arama yaptı. Adresteki incelemede 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

28.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B'nin ikametinde arama yaptı.

Adresteki incelemede 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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