İskenderun\'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Open'da çeyrek finale yükseldi

Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.